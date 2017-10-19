Президент РФ Владимир Путин продлил действие указа, согласно которому на 10% уменьшается зарплата главы государства, председателя правительства и других чиновников, денежное вознаграждение которых исчисляется в соответствии с указами президента РФ.
Соответствующий указ размещен на официальном портале нормативной и правовой информации.
По действующему указу главы государства, зарплаты уменьшались на 10% с 1 января по 31 декабря 2017 года. Теперь данная норма должна будет соблюдаться с 1 января по 31 декабря 2018 года.
Аналогичное правило, помимо высших должностных лиц, будет распространяться на федеральных гражданских служащих аппарата правительства и аппарата Счетной палаты России.
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