В Барнауле начали строить дома со сложной конфигурацией: переменной этажностью в виде "лесенки" (когда каждая секция здания выше предыдущей) либо с башенкой на углу здания или в центре. Как выяснил Алтайский строительный портал, сейчас из 50 строящихся зданий Барнаула как минимум 15 таких объектов. Почему застройщики обращаются к такому типу зданий, рассказывает портал.

Инсоляция

Дома с переменной этажностью начинали строить в Барнауле еще во времена ранней советской застройки. В 2000-е годы строительство получило новый виток развития, и подобные здания обретают все более замысловатые формы.

Эксперты отмечают, что ранее такие приемы применялись для архитектурной выразительности зданий. А вот сегодня это вынужденная мера, чтобы привести объект в соответствие с определенными нормативами.

Так, председатель правления Союза строителей "Региональное отделение работодателей Алтайского края" Александр Мишустин отмечает, что чаще всего понижение этажей идет из-за ограничений по инсоляции (облучение поверхностей солнечным светом строящихся или соседних зданий). Например, компания собирается построить 16-этажку, но один из ее подъездов ограничивает поток света к другим блок-секциям или закрывает рядом стоящий дом. Тогда этот подъезд приходится делать ниже.

Архитектура

ЖК "Анастасия"

Однако про архитектурную выразительность барнаульские застройщики тоже не забывают. Здания одинаковой этажности смотрятся довольно уныло. "Высотки городу нужны – они делают архитектуру разнообразной, нескучной, дают какие-то ориентиры", — рассказал директор проектной компании "АрхиГрупп" Андрей Суртаев.

Кроме того, порой в существующий архитектурный ансамбль нельзя вписать высотные дома. И тогда делают примыкающие к застройке части дома ниже, а отдаленные от нее секции – выше. Например, это ЖК "Анастасия", где на ул. Папанинцев, 111 разместили 25-этажную свечку, затем дом снизился до 15 уровней, а его продолжение на проспекте Красноармейском имеет уже 6 этажей, которые не выбиваются из стоящих по соседству объектов.

А вот в старом жилом фонде наблюдаются обратные тенденции: архитекторы, наоборот, стараются возвысить здание на красной линии. Такой пример сохранился на пр. Ленина, 69 и 73. Это жилые дома по обе стороны от бывшего кинотеатра "Россия", которые имеют видимые с проспекта пять уровней, а в заглублении снижены до трех.

Впрочем, ряд экспертов не в восторге от современных попыток вписать высотные здания в малоэтажные кварталы таким способом. В их числе барнаульский архитектор, руководитель проектной мастерской "Классика" Александр Деринг: "Переменная этажность – это определенные усложнения. Она необходима только в особых случаях, когда надо создать какой-то сложный обоснованный чем-то силуэт… Я к подобным решениям отношусь негативно, потому что это наглое вторжение в историческую застройку. К тому же высотные объекты в этих районах города – это всегда большая нагрузка на инфраструктуру".

Правила понижения этажности

Малахова, 79

Возникает вопрос: по каким правилам должна создаваться такая переменная этажность?

"Если дом угловой, то на перекрестках улиц обычно делаются завышения. Яркие примеры с такими проектными решениями сейчас стоят на пересечении улиц Взлетная и Сиреневая (10-этажки с 16-уровневыми башнями на углу)", — говорит Андрей Суртаев.

Эксперт отмечает, что в прошлом веке понижение было симметричным и строго на 1/3 или 2/3. Но сегодня разброс связан лишь с нормативами. По действующим стандартам, на здание до 10 этажей положен один лифт, на 10-19 этажей – два лифта, на 20-25 этажей – три лифта. Из данных требований и исходят девелоперы сегодня, создавая дома переменной этажности. Именно поэтому порой встречаются довольно резкие перепады: одна блок-секция может иметь 10 уровней, а рядом стоящая – 19.

Но если застройщику не все равно, как будет выглядеть дом, он сделает, например, 10-14 этажей. Плавное повышение более вероятно в многоподъездных домах. Например, дом на ул. Малахова, 79-а: разную высоту имеют даже не подъезды, а их части. А с помощью дополнительных конструкций эти переходы сглажены так, что дом в 8-9-10-11 этажей построен не в форме лесенки, а горы.

Застройщику невыгодно

Попова,98

Проектирование и производство таких зданий почти не отличаются от домов, имеющих равную этажность.

Однако застройщику все-таки такие здания не очень выгодны. Возводя дом из 16 этажей, он получает одно количество квартир, а если несколько блок-секций приходится понизить до 14, 12, 10 этажей, то совсем другое. В последнем случае помещений будет меньше, соответственно, сократится прибыль. Именно поэтому сегодня строить такие дома компаниям не очень интересно.

А потому архитекторы сетуют на то, что современные строители возводят все больше безликих коробок — потому что так проще и быстрее.