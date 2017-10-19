Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что нефть останется основой мировой топливной энергетики в ближайшие 20-30 лет, передает RNS.
"Смею вас заверить, что слухи о "смерти" нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20-30 лет вперед", — сказал Сечин.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что участие в соглашении о сокращении уровня добычи нефти ОПЕК+ принесло России от 700 миллиардов до одного триллиона рублей дополнительного дохода. По его словам, компании выиграли от данной сделки также за счет повышения стоимости энергоресурсов примерно на 30% от начала 2016 года.
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