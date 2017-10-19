Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал отклонить проект закона об исключении искусственного прерывания беременности из списка услуг, предоставляемых бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования граждан, пишет "Парламентская газета".
По словам главы комитета Дмитрия Морозова, законопроект ограничивает права медицинских организаций по охране женского репродуктивного здоровья, а также право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве.
"Запретительными мерами мы добьемся лишь роста теневого бизнеса в этой сфере. В истории нашей страны уже была практика запрета абортов, и мы знаем, к чему она приводит", — отметил депутат.
Зампред комитета Леонид Огуль добавил, что он был инициатором этого законопроекта в прошлом созыве, однако выступал не за запрет бесплатных абортов, а за проведение этой операции только в государственных клиниках.
"В частных больницах именно аборты приносят больше всего денег, поэтому они не заинтересованы в том, чтобы дать женщине подумать над своим решением", — отметил Огуль.
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