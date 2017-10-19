Главный архитектор Алтая назвал точечную застройку Барнаула "злом"

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников считает злом точечную застройку в центре столицы региона. Об этом он заявил в интервью "Нашим новостям".
Четошников отметил, что в Алтайском крае не выстроена система градостроительного планирования, обозначенная законом. По его словам, строительство любого объекта осуществляется с учетом генерального плана города, а также проекта планировки района и квартала.
"Эта система не исключала, но минимизировала ошибки, которые мы замечаем и в нашем городе. Этого нет, и над этим я предполагаю работать в первую очередь", — заявил Четошников.
В интервью он четко обозначил свою позицию по вопросу: точечная застройка, отметив, что это "зло".
Он также отметил, что сейчас результаты обсуждений новых строительных проектов зачастую остаются неизвестными общественности, а из градостроительного совета Барнаула исключены все архитекторы, и это необходимо считать неприемлемым.
Комментарии
Ну тогда он - повелитель зла.