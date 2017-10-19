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Индексацию пенсий неработающим пенсионерам могут провести раньше

, ИА "Амител"
Законопроектом предлагается проиндексировать страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним

Фото: posobie.help

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал к принятию проект федерального закона о проведении индексации страховой пенсии и фиксированной выплате к ней с 1 февраля на 1 января 2018 года, пишет "Парламентская газета".

Законопроектом предлагается проиндексировать страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним для неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года на 3,7%, установив стоимость пенсионного коэффициента в размере 81 рубля 49 копеек. Размер фиксированной выплаты неработающим пенсионерам составит 4982 рубля 90 копеек.

Это позволит увеличить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей пенсии (около 30,8 млн человек) и неработающих военных пенсионеров (500 тысяч человек).

Член думского Комитета по труду Даниил Бессарабов отметил, что это очень нужный законопроект, и сейчас решается вопрос о потенциальном доходе фонда. "Если по общему правилу страховая пенсия индексируется с 1 февраля, то Правительство предлагает провести её раньше и не на уровень предполагаемой инфляции 3,2%, а 3,7%", — сказал он.

Замред Комитета Валентина Кабанова добавила, что законодательная инициатива об индексации социальных доплат к пенсии важна, потому что связана с изменением величины прожиточного минимума. "Очень важно увеличить страховые пенсии до размера прожиточного минимума, законопроект нужно поддержать", — подчеркнула парламентарий.

На вопрос члена Комитета Олега Шеина о том, насколько реальны прогнозы инфляции, представитель Правительства ответил, что последний сентябрьский прогноз является сегодня единственным и обоснованным.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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