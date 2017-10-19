Президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что Октябрьская революция 1917 года в России предоставила множество преимуществ Западу.
По словам российского лидера, в прошлом были моменты, когда технологические рывки сменялись революционными срывами, потому что не были вовремя решены имеющиеся социальные противоречия.
"Революция — это всегда следствие дефицита ответственности как тех, кто хотел бы законсервировать, заморозить отживший, явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием", — уверен Путин.
По его мнению, обращаясь к урокам революции столетней давности, очевидна неоднозначность их результатов, выраженная переплетением негативных и позитивных последствий этих событий.
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