Российские ученые нашли недорогой способ борьбы с космическим мусором. Для этого спутники предлагается оснащать специальным спусковым механизмом, сообщает "Русская планета".
В основе разработки — специальные баллоны и паруса, которые будут спускать спутник в сжатые сроки. Эта система отражает процесс пассивного торможения — она будет работать сразу по истечении срока службы космического аппарата.
Благодаря инновационной разработке ученые намерены спускать спутники за десять дней вместо нескольких лет, как это происходит сейчас. Стоимость оснащения аппаратов новым механизмом не будет превышать пяти тысяч долларов.
Комментарии