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Путин отметил отсутствие альтернативы ООН

, ИА "Амител"
Ранее Путин заявил, что российская сторона признает целесообразность реформирования ООН

Фото: joinfo.ua

Российский президент Владимир Путин на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что альтернативы ООН в настоящее время не существует, сообщает RT.

"ООН нет альтернативы сегодня", — сказал Путин. При этом он отметил необходимость реформы организации.

"Реформы нужны, совершенствование системы ООН нужно, но реформы могут быть только постепенными, эволюционными, и, конечно, они должны быть поддержаны подавляющим большинством участников международного процесса внутри самой организации", — подчеркнул Путин.

Он отметил, что ООН с "ее универсальной легитимностью должна оставаться центром международной системы, и всеобщая задача — повышать ее авторитет и эффективность".

Ранее Путин заявил, что российская сторона признает целесообразность реформирования ООН.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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