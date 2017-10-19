Президент РФ Владимир Путин на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи заявил о готовности страны внедрить новое неядерное оружие, пишет "Парламентская газета".
"Россия готова ставить на вооружение современное высокоточное оружие, приближенное по силе к ядерному, в ответ на такие действия других стран", — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США разрабатывает перспективные ударные комплексы мгновенного глобального удара, которые призваны решать те же задачи, что и ядерное вооружение.
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