Президент России Владимир Путин на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал о миссии, которая стоит перед будущим главой государства, пишет "Парламентская газета".
По его мнению, основная задача, стоящая перед следующим лидером российского народа, заключается в том, чтобы сделать страну очень гибкой и конкурентоспособной.
"Гибкой с точки зрения форм и методов управления; с точки зрения экономики. Устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их применения", — пояснил Путин.
Он также призвал укреплять обороноспособность и совершенствовать политическую систему страны так, "чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается".
Ранее в ходе дискуссии Владимир Путин допустил, что следующим российским президентом может стать женщина.
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