Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг назвал чрезмерное доверие Европе главной ошибкой России во внешней политике за последние годы, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос представительницы Германии о том, какие ошибки РФ и Европа допустили за последние 15 лет в отношениях друг с другом, Путин сказал: "Самая главная ошибка с нашей стороны в отношении Запада в том, что мы слишком вам доверяли".
Что касается Европы, то ее главной ошибкой, по мнению российского лидера, стало то, что она "восприняла это доверие как слабость и злоупотребляла этим доверием".
Путин призвал "перелистнуть эту страницу и идти дальше", выстраивая отношения на взаимном уважении и относясь друг к другу как к равноправным партнерам.
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