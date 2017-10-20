Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Валдай" заявил о стоящей перед руководством страны задаче создать новый губернаторский корпус, пишет "Российская газета".
По его словам, новый состав глав регионов должен состоять "из молодых перспективных современных людей, которые думают о будущем в регионе и во всей России". "Это ставка на современных перспективных технократов", — пояснил Путин.
Он подтвердил, что процесс смены губернаторов будет продолжен.
"Мы будем делать это очень аккуратно, осторожно, чтобы у нас всегда был баланс между надежными, искушенными профессионалами и начинающими свой путь в той или иной деятельности", — отметил президент.
По его словам, он смена губернатора не означает недовольство его работой: "Я встречусь еще неоднократно с теми людьми, которые много лет отработали. Я им очень благодарен за их работу, за их результаты".
Ранее свои посты покинули губернаторы Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Приморской областей, а также главы Дагестана, Красноярского края и Ненецкого автономного округа.
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