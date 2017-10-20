Фото: vk.com/barneos22
Водитель автомобиля Ford Focus скрылся после ДТП в Барнауле, которое обернулось пожаром.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла в 02:00 по адресу Трактовая, 62.
"Неустановленный водитель автомобиля Ford Focus допустил наезд на препятствие и скрылся с места происшествия. Устанавливается его личность", — отметила представитель Госавтоинспекции.
Между тем ДТП обернулось пожаром. По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар был потушен в 02:29.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве десяти человек и трех единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались семь человек личного состава и две единицы техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
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