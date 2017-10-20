Фото: vk.com/barneos22
Корова, разгуливающая по району ВРЗ, была замечена в ночь на 20 октября в Барнауле.
Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. В частности, живой представитель КРС был обнаружен у "Разноторга".
"А на ВРЗ тем временем гуляет коровка", — отметил автор заметки, сопроводив сообщение фотографиями.
Комментарии
что странного в корове? там есть частный сектор? вот если бы там была центральная дубайская улица- вот бы удивились...а так-нормально, корова вышла в люди )))
Бедолага. Ей доиться надо, а она дом найти не может.
20.10.2017 09:44
- гость -
с той травы что она около разноторга наелась ее молоко еще несколько дней пить нельзя будет)
Ну что Буренка уже не человек что ли? Она и так предусмотрительно в ночное время на променад вышла дабы не шокировать горожан и все равно "спалили"
Ну, а что здесь такого? У нас по деревне часто телята ходят. Последние "тёплые" деньки, как-никак.
ну а что, для села нормально. скоро по проспекту Ленина разгуливать будут, травку щипать
20.10.2017 10:56
- гость -
>>скоро по проспекту Ленина разгуливать будут, травку щипать
Обкашивать газоны не нужно будет.