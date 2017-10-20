Минтруд РФ предложил принять госпрограмму выдачи бесплатных наборов для новорожденных. Она может заработать с 2018 года, однако подробностей пока нет, сообщают "Известия".
Этот проект может стать частью серии мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства.
"Согласно проекту, каждый новорожденный в стране будет получать подарок. Его вручат матери при выходе из роддома. Подарки должны быть преимущественно российского производства", — пишет издание.
По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, в подарочный набор могут войти распашонки, памперсы, соски, бутылочки и погремушки.
Вступить в силу проект может уже в 2018 году. Проект согласовало Минэкономразвития. Однако платить за реализацию придется регионам.
"Предусматривается, что каждый регион примет соответствующий региональный акт. Проект плана основных мероприятий дорабатывается с учетом поступивших замечаний и предложений", — сообщили "Известиям" в Министерстве труда.
Комментарии
А вместо подачек нормальные пособия платить не пробовали?
В Финляндии уже на протяжении 75 лет будущие мамы в подарок от государства получают большую картонную коробку, которая заполнена необходимым для новорожденного малыша. В комплект входят пеленки, ползунки, распашонки, комбинезоны, шапочки, постельное белье, игрушки и прочие детские аксессуары.
А ещё в коробке есть маленький матрасик, который по размеру соответствует дну коробки. И это неслучайно. Дело в том, что сама картонная коробка в этом подарочном наборе – главный предмет. Традиционно маленькие финны свои первые месяцы жизни проводят именно в этой коробке. Габариты коробки 70см х 43см х 27 см. Есть мнение, что именно сон в коробке помог Финляндии стать государством с самым низким показателем детской смертности.
Содержимое коробки год от года изменяется от современных условий жизни. Если ранее в коробки клали отрезы тканей, поскольку мамы шили одежду для малышей сами, то сегодня в коробках – готовая одежда. Обязательный компонент коробки – многоразовые подгузники. Одноразовые у финнов не в чести из-за соображений экологии. Необычная традиция не предполагает наличия в коробке бутылочек для кормления, так как в Финляндии на государственном уровне оказывается поддержка грудному вскармливанию.
Будущие мамы и заботливые будущие папы могут заказать сумку в роддом, которая содержит всё необходимое для мамы и малыша.
Чтобы поднять рождаемость этого мало.
Уровень жизни не тот.
Проект согласовало Минэкономразвития. Однако платить за реализацию придется регионам.
Когда я родила, к нам в палату приходмли представители какого-то магазина детских товаров. Подарили каждой маме набор из бутылочек, тарелочек, поилочек, пустышки, 5 памперсов, погремушки, прорезыватели. Было ооочень приятно
в коробке? какой ужас!!!