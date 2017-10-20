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Полиция задержала горожанина, который подозревается в хищении 11 тысяч рублей из мультикассы, установленной в одном из магазинов города.
"В середине октября собственник автомата, установленного в павильоне торгового помещения, пришла снимать выручку. Обнаружив, что автомат вскрыт и денежные средства похищены, обратилась в отдел полиции города Барнаула", — отмечают в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В итоге полиция задержала по подозрению в совершении кражи ранее судимого барнаульца 1995 года рождения. Мужчина уже дал признательные показания.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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