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Проект закона, предполагающий увеличение в четыре раза штрафов за неуплату взносов в системе "Платон", внесло в Госдуму федеральное правительство.
Таким образом, денежную санкцию за несоблюдение существующих норм законодательства предлагается увеличить до 20 тысяч рублей с пяти тысяч рублей.
Помимо этого, предлагается ввести норму, согласно которой нарушителей можно привлечь к ответственности в течение полугода, а не двух месяцев, как это происходит в настоящее время.
Как сообщает "Интерфакс", в пояснительной записке к документу указывается, что штрафы предлагается поднять не в фискальных целях, а для стимулирования владельцев фур.
Комментарии
расходится со словами ВВП, что надо малый бизнес развивать
штрафы итак нереальные для автоперевозчиков, за перегруз в том числе
пара таких штрафов и придется год бесплатно работать
О как! Встаём, встаём с колен... Ага.
П.С. А дустом, дустом не пробовали ещё,а???
Самое противное, что когда они в очередной раз "слепёшат" нужный результат на выборах, то на ближайшие очередные и ДАЙ БОЖЕ последние 6 лет луноликого, нам такого дерьма будут вываливать вёдрами, готовьтесь: и платная медицина и экологический сбор на колёса и пакеты, и на машины в зависимости от возраста и......скоро дышать будем в пределах проплаченного количества воздуха. Твари.
20.10.2017 10:29
- гость -
расходится со словами ВВП, что надо малый бизнес развивать
ничего не расходится, малый бизнес определенных граждан очень даже развивается )