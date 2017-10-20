Среди жителей Алтайского края 13,2 тыс. человек формально подпадают под действие закона о банкротстве физлиц. За последние полгода их число выросло на 20%. Такие данные по состоянию на конец сентября 2017 года приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Так, в феврале 2017 года в регионе было 10,9 тыс. потенциальных кредиторов, в сентябре 2017 года — уже 13,2 тыс. Рост на 21,3%.
Кстати, в других сибирских регионах также наблюдается рост этого показателя. В Забайкальском крае на 36,8% (с пяти тысяч до семи тысяч человек), в Красноярском крае на 27% (с 21 до 26 тысяч человек), в Республике Алтай на 26% (с 506 человек до 638), в Кемеровской области на 14,4% (с 18 до 20 тысяч человек).
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Всего в России 799,5 тыс. человек, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц. Эти граждане имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов).
За полгода количество потенциальных банкротов выросло на 16,1% (на 110,8 тыс. человек).
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Среди этих почти 800 тыс. человек почти 70% имеют кредиты на покупку потребительских товаров, по ипотеке — 2,3%, по автокредитам — 8,1%, кредитные карты – 8,1%.
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, за два года действия закона о банкротстве физических лиц признали себя таковыми 5% тех, кто подпадает по действие закона.
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