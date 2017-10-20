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Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак

, ИА "Амител"
В конце своего видео телеведущий призвал проголосовать за Стаса Пьеху

Фото: youtube.com

Телеведущий Иван Ургант снялся в пародийном видео после появления ролика Ксении Собчак, объявившей о желании выдвинуться на выборы президента России.

Данный материал был показан в эфире "Вечернего Урганта" 19 октября. Интерьер в пародии популярного ведущего повторяет фон в ролике Собчак.

"Быть честным до конца означает врать истине, но врать истине — это означает не быть честным в понимании честности", — в частности, заявляет Иван Ургант и затем просит телезрителей проголосовать за Стаса Пьеху, а после называет себя кандидатом "против всех, да не всех".

Напомним, накануне главным инфоповодом новостных изданий стало заявление Ксении Собчак о намерении принять участие в президентских выборах 2018 года.

Сразу же после этого представители сетевого сообщества создали множество мемов по этому поводу, а многие россияне выразили скепсис относительно таких планов журналистки.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.10.2017 11:08
- гость -

где видос? Реклама зубной щетки?

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