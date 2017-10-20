Фото: youtube.com
Телеведущий Иван Ургант снялся в пародийном видео после появления ролика Ксении Собчак, объявившей о желании выдвинуться на выборы президента России.
Данный материал был показан в эфире "Вечернего Урганта" 19 октября. Интерьер в пародии популярного ведущего повторяет фон в ролике Собчак.
"Быть честным до конца означает врать истине, но врать истине — это означает не быть честным в понимании честности", — в частности, заявляет Иван Ургант и затем просит телезрителей проголосовать за Стаса Пьеху, а после называет себя кандидатом "против всех, да не всех".
Напомним, накануне главным инфоповодом новостных изданий стало заявление Ксении Собчак о намерении принять участие в президентских выборах 2018 года.
Сразу же после этого представители сетевого сообщества создали множество мемов по этому поводу, а многие россияне выразили скепсис относительно таких планов журналистки.
Комментарии
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