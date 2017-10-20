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Стали бы вы голосовать за Ксению Собчак на президентских выборах?

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Все возможно: Путин счел вероятной победу женщины на выборах президента

, ИА "Амител"
Данное заявление глава государства сделал, выступая на форуме "Валдай"

Фото: 24smi.org

Новым президентом России вполне может стать женщина, полагает действующий глава государства Владимир Путин.

Отвечая на Валдайском форуме на прямой вопрос, касающийся такой возможности, Путин многозначительно заметил: "У нас все возможно".

Между тем напомним, что накануне в прессе широко обсуждалось заявление журналистки и телеведущей Ксении Собчак о ее намерении участвовать в выборах президента в 2018 году.

Сама Собчак объявила себя кандидатом "против всех". В российском обществе отношение к потенциальному участию телеведущей в выборах весьма противоречиво.

Так или иначе, ее намерение побороться за пост главы государства стало поводом для многочисленных шуток.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.10.2017 11:15
- гость -

Баян вчерашний.

0  0
20.10.2017 11:20
- гость -

Интересссссное заявление! С учётом того КАК они все цепляются за власть, вероятно следует ожидать операцию по смене полу у одного чувака ...

0  0
20.10.2017 11:31
- гость -

Что-то я не верю, что Пyтин сделат операцию по смене пола.....

0  0
20.10.2017 11:33
- гость -

А накануне Песков комплиментарно высказался о Собчак, перечислил её достоинства, таланты и назвал Ксюшей)

Кремль даже не скрывает, что вполне доволен тем фактом, что ему удалось завербовать Собчак на участие в президентских выборах, даже и не скрывает.

Очень удобная мишень. И интерес к выборам у масс подогреет, и гарантированно и с треском проиграет Путину.

0  0
20.10.2017 11:36
- гость -

Полагаю, массовое недовольство и девиантное поведение малолеток в регионах, вынудило власти, кинуть им "соску пустышку" в виде Ксюши с Дома -2.

0  0
20.10.2017 11:44
- гость -

Не , в России баба не станет президентом, класть на Констиуцию нечего

0  0
20.10.2017 12:32
- гость -

Неужто Валька-полстакана?

0  0
20.10.2017 12:42
- гость -

Да нееее...-Танька -пол таблетки)))

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