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Новым президентом России вполне может стать женщина, полагает действующий глава государства Владимир Путин.
Отвечая на Валдайском форуме на прямой вопрос, касающийся такой возможности, Путин многозначительно заметил: "У нас все возможно".
Между тем напомним, что накануне в прессе широко обсуждалось заявление журналистки и телеведущей Ксении Собчак о ее намерении участвовать в выборах президента в 2018 году.
Сама Собчак объявила себя кандидатом "против всех". В российском обществе отношение к потенциальному участию телеведущей в выборах весьма противоречиво.
Так или иначе, ее намерение побороться за пост главы государства стало поводом для многочисленных шуток.
Комментарии
Баян вчерашний.
Интересссссное заявление! С учётом того КАК они все цепляются за власть, вероятно следует ожидать операцию по смене полу у одного чувака ...
Что-то я не верю, что Пyтин сделат операцию по смене пола.....
А накануне Песков комплиментарно высказался о Собчак, перечислил её достоинства, таланты и назвал Ксюшей)
Кремль даже не скрывает, что вполне доволен тем фактом, что ему удалось завербовать Собчак на участие в президентских выборах, даже и не скрывает.
Очень удобная мишень. И интерес к выборам у масс подогреет, и гарантированно и с треском проиграет Путину.
Полагаю, массовое недовольство и девиантное поведение малолеток в регионах, вынудило власти, кинуть им "соску пустышку" в виде Ксюши с Дома -2.
Не , в России баба не станет президентом, класть на Констиуцию нечего
Неужто Валька-полстакана?
Да нееее...-Танька -пол таблетки)))