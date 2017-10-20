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Депрессия становится главной причиной больничных в России

, ИА "Амител"
Каждый четвертый-пятый россиянин имеет психическое заболевание

Фото: citol.ru

Через несколько лет депрессия станет основной причиной больничных. Такой прогноз сделали в российском Минздраве, передает РИА "Новости".

По словам главного психиатра Минздрава, главы центра психиатрии имени Сербского Зураба Кекелидзе, депрессия, похоже, скоро выйдет на первое место по числу дней нетрудоспособности.

Сегодня каждый четвертый-пятый имеет психическое заболевание.

"К сожалению, осведомленность населения не очень высокая о том, что считается психическим заболеванием… Есть заболевания, которые в обиходе не считаются (психическими): например, заикание, например, когда люди грызут ногти", — сообщил Кекелидзе на пресс-конференции.

15 лет назад депрессия занимала по этому показателю пятое место. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, она станет в этом рейтинге второй.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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