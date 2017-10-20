Пятница, 20 Октябрь, 12:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Стали бы вы голосовать за Ксению Собчак на президентских выборах?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,57
€ 67,93
Brent
$ 51,5
9°
Обь
95см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Огромная трещина образовалась на террасе Нагорного парка в Барнауле

, ИА "Амител"
Ранее в Нагорном парке происходило обрушение склона

Фото: politsib.ru

Трещина в асфальте протяженностью около 25 метров образовалась на одной из террас Нагорного парка в Барнауле, сообщает "Политсибру".

Повреждение дорожки доходит почти до обновленной лестницы, ведущей от подножия парка к его вершине.

Столь внушительных размеров трещина достигла недавно, хотя горожане могли наблюдать ее постепенное увеличение на протяжении довольно длительного времени.

Напомним, что летом текущего года на террасированном склоне происходил обвал грунта. В мэрии краевой столицы тогда объясняли, что инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой.

Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась.

Не исключено, что трещина в асфальте также связана с подмытием грунта.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

20.10.2017 12:05
- гость -

Капец террасе)))

0  0
20.10.2017 12:05
- гость -

то понос, то золотуха с этим новым туркластером...
даже боюсь представить что по весне будет

0  0
20.10.2017 12:06
- гость -

почему то не удивлен

0  0
20.10.2017 12:06
- гость -

кластер закрывать придется?

0  0
20.10.2017 12:07
- гость -

Бабло Освоено!

0  0
20.10.2017 12:08
- гость -

по ходу дела в Барнауле образовалась новая достопримечательность - рукотворная оползневая зона )

0  0
20.10.2017 12:10
- гость -

Лучше бы направили деньги на создание хотя бы мизерного парка в районе новостроек. С детьми погулять даже не где. Кругом машины дороги и бетон. Кому вообще нужен этот наГГГорный парк. Бред какой то.

0  0
20.10.2017 12:11
- гость -

Корневая система виновата))) Что не укрепилась)

0  0
20.10.2017 12:12
гость

#СпасибоДугинуЗаЭто

0  0
20.10.2017 12:18
- гость -

Хочу ,чтобы обрушилось там все))))

0  0
20.10.2017 12:20
- гость -


20.10.2017 12:18
- гость -


Зови друзей и идите туда прыгать, как на Майдане. Речевку по дороге придумаете.))

0  0
20.10.2017 12:21
- гость -

Рукожопые специалисты. Накидали асфальта в оползневой зоне, думали держаться будет. Скорее всего вообще не думали.

0  0
20.10.2017 12:31
- гость -

интересно, почему это советские инженеры смотровые площадки на старой тоталитарной лестнице на сваях сделали и вокруг еще и кленов насадили )

0  0
20.10.2017 12:31
- гость -

Знаменитый барнаульский "Провал"!

0  0
20.10.2017 12:32
- гость -

Удивительно, правда? Грунт поехал там, где ВДНХ уже уехало в прошлом? При условии, что для укрепления склонов в первую очередь используют высадку растений с мощной корневой системой, а в нашем случае сделали с точностью до наоборот. Можно, конечно георешетку, но уложить ее нужно качественно, основание подготовить, а затем пылинки сдувать со склона.

0  0
20.10.2017 12:37
- гость -

Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась

Там не травку садить нужно было, а георешетку ставить для укрепления склона. ДБ (с)

0  0
20.10.2017 12:37
- гость -

Грунт поехал там, где ВДНХ уже уехало в прошлом?

не-а , в тоталитарном прошлом оползень со стороны Оби был, не то что при демократии - с фасада

0  0
20.10.2017 12:37
Массаж мозга

Всё, что держало склоны выкорчевали. Трава грунт не удержит при таком уклоне. Вот и расползается наш "кластер". Земное притяжение и дожди виноваты, ну и глупость человеческая.

0  0
20.10.2017 12:37
- гость -

ща в дыру будет вода заливаться и все будет еще хуже

0  0
20.10.2017 12:42
- гость -

А укреплять склоне НЕ травой никто не пробовал? Нарыть ям в глине, положить сверху асфальт, а потом объяснять, что все поехало из-за дождей - это пять.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:36
Светомузыкальный фонтан за 8 млн рублей появится в центре Рубцовска 1
12:21
Подрядчики в Барнауле и Славгороде затянули сроки благоустройства дворов 2
12:14
Закон о бесплатных земельных участках могут продлить в Алтайском крае 2
12:01
Огромная трещина образовалась на террасе Нагорного парка в Барнауле 19
11:51
Сохраните, чтобы не потерять: кулинарные лайфхаки от барнаульских поваров 0
11:34
Депрессия становится главной причиной больничных в России 0
11:23
Реалии дикой природы: в Лондоне выбрали лучшие снимки мира животных 0
11:13
Все возможно: Путин счел вероятной победу женщины на выборах президента 7
11:02
ГИБДД больше не выдает справки о ДТП. Как получить компенсацию от страховой 7
10:49
Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак 3
10:33
Число потенциальных банкротов в Алтайском крае значительно выросло 3
10:17
Штрафы за неплатежи по "Платону" хотят повысить в четыре раза 7
10:06
Барнаулец вскрыл мультикассу и похитил 11 тысяч рублей 1
09:56
Мамы новорожденных в России будут получать подарочные наборы 8
09:29
Корова разгуливала по ночному ВРЗ в Барнауле 11
09:19
Водитель скрылся с места ДТП в Барнауле после возгорания своего автомобиля 0
09:08
Загоревшуюся баню в Барнауле тушили семь человек 1
09:00
"Галактика" и "Йети": кто лидирует в премии "Народный знак качества" 6
08:52
Уникальное шоу под дождем покажут в Барнауле артисты из Санкт-Петербурга 2
08:33
Директор стоматологической клиники рассказал о медицине в Алтайском крае 9
08:21
Rolls-Royce выпустит самый шикарный электромобиль в мире 0
08:04
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 21 и 22 октября 0
07:50
Когда пора менять электросчетчик? Инфографика 0
07:34
Монохромная жизнь: лауреаты международного конкурса черно-белой фотографии 0
07:22
ЦИК не планирует снимать с поста главу алтайского избиркома Акимову 6
07:03
Коттедж в тихом лесном массиве продают в Барнауле за 18 млн рублей 3
06:44
Дом лесенкой: зачем застройщики возводят здания с переменной этажностью 0
06:23
Привет, бюджет: сколько денег нужно Алтайскому краю на жизнь в 2018 году 2
06:01
Мокрый снег со шквалистым ветром ожидают в Алтайском крае 20 октября 0
05:38
Инспекторам ГИБДД предлагают запретить выезжать на мелкие аварии 6
04:51
Путин объяснил ротацию в губернаторском корпусе: "Не всегда недоволен" 4
03:14
Путин назвал доверие главной ошибкой во внешней политике за последние годы 2
02:38
Жители Земли смогут увидеть звездопад в ночь на 21 октября 0
01:54
Путин рассказал о задачах, которые стоят перед следующим президентом России 17
00:57
Путин анекдотом ответил на вопрос об участии в президентских выборах 19
23:43
Путин заявил о готовности России внедрить новое неядерное оружие 2
23:24
Путин отметил отсутствие альтернативы ООН 0
23:07
Российские ученые открыли недорогой способ борьбы с космическим мусором 0
22:41
Путин оценил итоги Октябрьской революции 9
22:20
Индексацию пенсий неработающим пенсионерам могут провести раньше 1
21:43
Главный архитектор Алтая назвал точечную застройку Барнаула "злом" 7
21:21
Аборты не исключат из обязательного медицинского страхования 0
21:10
Сечин назвал слухи о "смерти нефти" преувеличенными 1
20:34
Путин и Медведев будут получать сокращенную зарплату весь следующий год 6
20:18
Кремль опроверг свою причастность к выдвижению Собчак в президенты 4
19:51
Сибирских бойцов Росгвардии чуть не накормили алтайской кашей из металла 2
19:26
Белый дом заявил о намерении террористов устроить "новое 11 сентября" 2
19:06
Коротко о главном: дело оперов, Центральный рынок и жизнь у кладбища
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 октября
18:48
Иностранцы из Германии и Армении присягнули на Алтае на верность РФ 4
18:27
Аграрии Алтайского края собрали почти рекордное количество зерна 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.