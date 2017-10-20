Фото: politsib.ru
Трещина в асфальте протяженностью около 25 метров образовалась на одной из террас Нагорного парка в Барнауле, сообщает "Политсибру".
Повреждение дорожки доходит почти до обновленной лестницы, ведущей от подножия парка к его вершине.
Столь внушительных размеров трещина достигла недавно, хотя горожане могли наблюдать ее постепенное увеличение на протяжении довольно длительного времени.
Напомним, что летом текущего года на террасированном склоне происходил обвал грунта. В мэрии краевой столицы тогда объясняли, что инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой.
Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась.
Не исключено, что трещина в асфальте также связана с подмытием грунта.
Комментарии
Капец террасе)))
то понос, то золотуха с этим новым туркластером...
даже боюсь представить что по весне будет
почему то не удивлен
кластер закрывать придется?
Бабло Освоено!
по ходу дела в Барнауле образовалась новая достопримечательность - рукотворная оползневая зона )
Лучше бы направили деньги на создание хотя бы мизерного парка в районе новостроек. С детьми погулять даже не где. Кругом машины дороги и бетон. Кому вообще нужен этот наГГГорный парк. Бред какой то.
Корневая система виновата))) Что не укрепилась)
#СпасибоДугинуЗаЭто
Хочу ,чтобы обрушилось там все))))
20.10.2017 12:18
- гость -
Зови друзей и идите туда прыгать, как на Майдане. Речевку по дороге придумаете.))
Рукожопые специалисты. Накидали асфальта в оползневой зоне, думали держаться будет. Скорее всего вообще не думали.
интересно, почему это советские инженеры смотровые площадки на старой тоталитарной лестнице на сваях сделали и вокруг еще и кленов насадили )
Знаменитый барнаульский "Провал"!
Удивительно, правда? Грунт поехал там, где ВДНХ уже уехало в прошлом? При условии, что для укрепления склонов в первую очередь используют высадку растений с мощной корневой системой, а в нашем случае сделали с точностью до наоборот. Можно, конечно георешетку, но уложить ее нужно качественно, основание подготовить, а затем пылинки сдувать со склона.
Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась
Там не травку садить нужно было, а георешетку ставить для укрепления склона. ДБ (с)
Грунт поехал там, где ВДНХ уже уехало в прошлом?
не-а , в тоталитарном прошлом оползень со стороны Оби был, не то что при демократии - с фасада
Всё, что держало склоны выкорчевали. Трава грунт не удержит при таком уклоне. Вот и расползается наш "кластер". Земное притяжение и дожди виноваты, ну и глупость человеческая.
ща в дыру будет вода заливаться и все будет еще хуже
А укреплять склоне НЕ травой никто не пробовал? Нарыть ям в глине, положить сверху асфальт, а потом объяснять, что все поехало из-за дождей - это пять.