Алтайские справедливороссы предлагают продлить срок действия закона о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков в регионе, который прекращает действовать уже с 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба "Справедливой России".
Фракция "Справедливая Россия" в Алтайском Заксобрании выступила с инициативой о продлении срока действия закона о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для последующего узаконения самовольных построек.
"Жители сразу нескольких микрорайонов Барнаула обратились к нам с просьбой оставить в силе закон о приватизации земли. Фракция "СР" обратилась ко всем остальным фракциям с предложением продлить действие закона. Они поддержали нашу инициативу, и теперь на октябрьской сессии данный закон будет рассмотрен и, скорее всего, принят", — пояснил он.
По данным, которые предоставили городские власти, только в барнаульском поселке Восточный более 1000 семей получили бесплатно землю по этой программе и узаконили свои жилые дома. Но тем не менее до сих пор только в этом районе города еще около 1000 семей по разным причинам не получили землю под занимаемыми самовольными постройками.
Именно поэтому депутаты предложили продлить действие закона.
Молотов напомнил, что данная проблема возникла еще в военное и послевоенное время в СССР. Тогда люди переезжали и строили дома поближе к эвакуируемым из центральной части страны заводам. Когда в 1990-е годы государство решило привести земельные вопросы в порядок, выяснилось, что люди долгие годы живут без правоустанавливающих документов. То есть постройки считались самовольными, а земля не в их собственности.
В 2015 году депутаты краевого Заксобрания приняли закон, который позволил бесплатно предоставлять землю жителям, чьи дома были построены до введения Градостроительного кодекса 2003 года, для дальнейшего узаконения жилых построек.
Читайте также: Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех россиян
Добавим, в июне 2017 года в Алтайском крае были внесены изменения в этот закон. Новая редакция сокращает сроки проведения процедуры предоставления земельных участков. Органы местного самоуправления теперь обязаны организовать процедуру выбора участков гражданами, состоящими на учете, в течение 10 дней со дня размещения на своих офсайтах перечня недвижимости.
Комментарии
в Славгороде по другому предоставляют .Семье с двумя детьми могут пять участков предоставить.
Фракция "Справедливая Россия" в Алтайском Заксобрании выступила с инициативой о продлении срока действия закона о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для последующего узаконения самовольных построек.
лучше предложите им выкупить землю по кадастровой стоимости ...