Фото: сайт Барнаула
Подрядчики в нескольких муниципалитетах Алтайского края, в том числе и в Барнауле, затянули сроки сдачи нескольких десятков дворов в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом журналистам в пятницу, 20 октября, рассказал начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Минстройтранса Андрей Голубцов.
Он отметил, что в 2017 году в рамках программы в 14 муниципалитетах региона благоустраивают 300 дворов, 15 общественных территорий и 11 парков. На эти работы выделено около 592 миллионов рублей с условием софинансирования из регионального бюджета 9% от суммы – 51 млн рублей. Причем Алтайский край вошел в десятку регионов, получивших наибольшие суммы: 9-е место из 72 регионов, получивших субсидии.
Администрации муниципалитетов самостоятельно вместе с жителями решали, какие дворы должны быть отремонтированы в первую очередь.
По состоянию на 20 октября лучше всего с работой справились в городах Алейск, Бийск, Заринск, где нет отставания от графика. При этом есть проблемы в Яровом, Славгороде и Барнауле, где на некоторых объектах только приступили к работе. Например, в краевой столице подрядчик до этого вообще не имел опыта работы на подобных объектах.
Как сообщил Андрей Голубцов, у ведомства нет опасений, что до конца года все дворы не будут сданы в срок. Для того, чтобы ускорить процесс, в частности, в Барнауле прибегли к помощи субподрядчика. На данный момент из 160 дворов в краевой столице в 53 уже приступили к укладке асфальтобетонной смеси. В 36 дворах субподрядчик только приступил к работе.
Также есть проблемы с закупкой детского оборудования. Жители дворов хотят, чтобы были установлены детские площадки определенных фирм, причем в основном не из Алтайского края. Однако из-за высокого спроса производители не справляются с большим объемом.
В Минтрансе отметили, что проект "Формирование городской среды" будет действовать в Алтайском крае до 2022 года. В следующем году будут учтены ошибки и все государственные экспертизы, выбор подрядчика будет осуществляться заранее, чтобы не затянуть сроки благоустройства дворовых территорий. В Барнауле в этом году подрядчиком стала компания "Строительная перспектива", не имевшая подобного опыта работы. При этом администрация города неоднократно критиковала качество асфальта на объектах, вводила штрафные санкции, но коммерческий директор "Строительной перспективы" Алексей Сидоренко обещал все работы успеть завершить до конца контракта.
Только в 2017 году в рамках проекта "Городская среда" Барнаул получил субсидии из федерального и регионального бюджетов в размере более 236 миллионов рублей. По условиям проекта большая часть средств (две трети) пошла на ремонт и благоустройство дворовых территорий, оставшаяся треть – на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования.
Комментарии
спилили деревья, вырыли яму для стоянки в августе и бросили. до сих пор так
СОЦ 112
вот и все благоустройство
@Например, в краевой столице подрядчик до этого вообще не имел опыта работы на подобных объектах.@
Как был выбран подрядчик, кто отвечал за утверждение проекта?
нам во дворе вообще календари ед.ра раздавали... я думаю, комментарии излишни