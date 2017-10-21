Одно из самых крупных сообществ предпринимателей в России проводит в Барнауле бесплатный мастер-класс для деловых людей на тему манимейкинга.
"Бизнес молодость" — это сообщество молодых предпринимателей, которые пересматривают свои взгляды на жизнь и на ведение бизнеса, и достигают поставленных целей. Клуб позволяет молодым людям найти себя и свою нишу — то дело, которое не только бы приносило доход, но и было бы любимым.
"Мы помогаем людям внедрять очень простые бизнес-инструменты, которые пока не применяются в 99% бизнесов России", — говорит сооснователь БМ Петр Осипов. В рамках семи уникальных программ БМ предприниматели делятся опытом по созданию бизнеса с нуля, проходят обучение с опытными наставниками и становятся успешными бизнесменами.
26 октября в Барнауле состоится бесплатный мастер-класс "Манимейкинг: Как бизнесмену, специалисту и человеку без опыта сделать прорыв в деньгах", который проведет московский спикер Тимур Исякаев. Он расскажет участникам встречи о точных действиях для результата в деньгах "здесь и сейчас".
Участники мастер-класса узнают, почему развивать бизнес в регионах России выгоднее, чем в столице, как найти товар/услугу с высоким спросом, как выбраться из замкнутого круга, избавитесь от страхов и сомнений. Встреча будет полезна всем – как новичкам, так и владельцам готового бизнеса.
Условия бесплатного участия просты:
1. Необходимо зарегистрироваться на сайте https://goo.gl/o8D6D9
2. Придти 26 октября на мастер-класс с другом
Встреча состоится 26 октября в 19:00 по адресу Барнаул, пр. Ленина 66, концертный зал АлтГАКИ.
"Бизнес молодость " в цифрах: Компания основана в 2010 году и на данный момент насчитывает более 150 филиалов в России и странах СНГ с количеством участников более одного миллиона человек. 23% участников БМ делают чистый доход более 120 тыс. рублей в месяц, еще тысяча человек зарабатывает более одного миллиона рублей в месяц. За время работы было создано с нуля более 10 тысяч бизнесов. 86 тысяч участников программ БМ нашли единомышленников, партнеров и друзей.