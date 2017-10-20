Светомузыкальный фонтан появится на центральной площади Рубцовска. Объект будет установлен в рамках реконструкции площади Ленина по программе "Формирование комфортной городской среды". Подробности сообщает издание "Местное время".
Светомузыкальный фонтан "Торнадо С" диаметром 15 метров и высотой 10 метров был привезен из Москвы. Монтаж уже начался и продлится около пяти дней. Когда он заработает – не сообщается.
У фонтана будет 29 прожекторов. Он обошелся в 8,85 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.
Оплачивает федеральная казна и реконструкцию площади Ленина по программе "Формирование комфортной городской среды". Все работы вместе с фонтаном будут стоить 29 млн рублей.
Комментарии
Больше рубцовчанам ничего не надо)
20.10.2017 12:39
- гость -
+100500 )))))))))))))))))))))
Самое необходимое к зиме строят.
Да, вода в фонтане будет горячая.
Какие им дороги? Заелись, фонтаны строят.
Все работы вместе с фонтаном будут стоить 29 млн рублей.
Конец года. Надо освоить.
Денег нет(с) выделяют только на самое необходимое. Теперь Рубцовск станет комфортным городом.
Ох, как нужен Рубцовчанам, этот радужный фонтан!
разваленный к чертям городишко,Тьмутаракань с соотвествующим контингентом и ФОНТАНЫ ,ЦВЕТНЫЕ!!!!это ж надо до такого додуматься !!!!!!
дожрут все-таки страну