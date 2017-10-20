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Светомузыкальный фонтан за 8 млн рублей появится в центре Рубцовска

, ИА "Амител"
Фонтан в алтайский город привезли из Москвы

Фото: rubtsovskmv.ru

Светомузыкальный фонтан появится на центральной площади Рубцовска. Объект будет установлен в рамках реконструкции площади Ленина по программе "Формирование комфортной городской среды". Подробности сообщает издание "Местное время".

Светомузыкальный фонтан "Торнадо С" диаметром 15 метров и высотой 10 метров был привезен из Москвы. Монтаж уже начался и продлится около пяти дней. Когда он заработает – не сообщается.

У фонтана будет 29 прожекторов. Он обошелся в 8,85 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Оплачивает федеральная казна и реконструкцию площади Ленина по программе "Формирование комфортной городской среды". Все работы вместе с фонтаном будут стоить 29 млн рублей.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.10.2017 12:39
- гость -

Больше рубцовчанам ничего не надо)

0  0
20.10.2017 13:10
- гость -

20.10.2017 12:39
- гость -
+100500 )))))))))))))))))))))

0  0
20.10.2017 13:12
vovo

Самое необходимое к зиме строят.

0  0
20.10.2017 13:15
vovo

Да, вода в фонтане будет горячая.

0  0
20.10.2017 13:19
- гость -

Какие им дороги? Заелись, фонтаны строят.

0  0
20.10.2017 13:30
Гость

Все работы вместе с фонтаном будут стоить 29 млн рублей.
Конец года. Надо освоить.

0  0
20.10.2017 13:37
Массаж мозга

Денег нет(с) выделяют только на самое необходимое. Теперь Рубцовск станет комфортным городом.

0  0
20.10.2017 13:40
- гость -

Ох, как нужен Рубцовчанам, этот радужный фонтан!

0  0
20.10.2017 13:49
барсик

разваленный к чертям городишко,Тьмутаракань с соотвествующим контингентом и ФОНТАНЫ ,ЦВЕТНЫЕ!!!!это ж надо до такого додуматься !!!!!!

0  0
20.10.2017 14:07
- гость -

дожрут все-таки страну

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