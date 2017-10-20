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Около 3 миллиардов направят на ремонт 5 тысяч дворов в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Уже разработан план работ на 2018-2022 годы

Около 3 миллиардов рублей потратят до 2022 года в Алтайском крае на ремонт 4 тысяч 900 дворовых территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил журналистам 20 октября в рамках пресс-конференции начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Минстройтранса Андрей Голубцов.

В 2017 году наш регион стал участником этого федерального проекта. Так, в 14 муниципальных образованиях края, а именно в городах Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое, ЗАТО Сибирский, а также поселке Степное Озеро Благовещенского района благоустроили 300 дворов, 15 общественных территорий и 11 парков.

На эти работы выделено около 592 миллионов рублей с условием софинансирования из регионального бюджета 9% от суммы – 51 млн рублей. Причем Алтайский край вошел в десятку регионов, получивших наибольшие суммы: 9-е место из 72 регионов, получивших субсидии.

Как сообщил Андрей Голубцов, уже разработан план работ на 2018-2022 годы. Согласно ему, за четыре года в 242 муниципалитетах Алтайского края, где население превышает тысячу человек, отремонтируют полностью и установят новое оборудование. Речь идет о 4,9 тыс. дворов.

На эти работы из федерального бюджета будет выделено 2,6 миллиарда рублей, 180 миллионов из краевого и еще 28 миллионов выделят сами муниципалитеты. Именно их администрации самостоятельно вместе с жителями решают, какие дворы должны быть отремонтированы в первую очередь. Оценивать качество работ должны жители муниципалитетов, которые потом будут сами следить за порядком на детских площадках во дворах.


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