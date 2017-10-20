Фото: smogem-sami.ru
Управление СКР по Алтайскому краю завершило расследование громкого уголовного дела в отношении бывшей чиновницы нынешнего Минстройтранса региона Татьяны Филатовой, которую обвиняют в особо крупном мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот и детей-инвалидов.
На момент совершения преступления госпожа Филатова занимала пост начальника управления правового и документационного обеспечения ГУ строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края.
Также по делу проходят трое риелторов. Всем инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.
По информации правоохранителей, с января 2014 года по август 2016 года Татьяна Филатова привлекала к преступной деятельности сотрудников барнаульского риелторского агентства.
"Чиновница в силу занимаемого должностного положения располагала необходимой информацией о планируемом проведении электронных аукционов по поставке жилья, первоначальной цене аукциона и требованиях, предъявляемых к поставляемым квартирам", — указывают в СКР.
Далее она передавала эти данные подконтрольным риелторам, которые подыскивали для заключения госконтрактов по поставке жилья квартиры детям-сиротам и детям-инвалидам, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. При этом стоимость была значительно ниже той, что объявлялась для аукциона.
Действуя в том числе от имени администрации Алтайского края, обвиняемые заключали договоры купли-продажи недвижимости, а разницу между стоимостью квартир попросту похищали, распределяя между собой, полагает следствие.
Масштаб преступной схемы оказался весьма существенным. "Совместными действиями обвиняемые реализовали 75 жилых помещений, чем причинили бюджету Российской Федерации и Алтайского края имущественный ущерб в сумме более 16 миллионов рублей", — отмечают в Следственном комитете.
В данный момент обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, превышающими 70 томов. Как стало известно порталу Amic.ru, непосредственно Татьяна Филатова в данный момент находится под домашним арестом.
Комментарии
Жильем обеспечены
Ой, ржунемогу! Дура, за 16 лямов , ой, не могу...