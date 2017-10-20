Девять человек подали документы на участие в конкурсе на должность главы города Бийска. Все мужчины. Прием документов завершился в четверг, 19 октября.
Самому возрастному кандидату 69 лет, самому молодому — 26. Среди претендентов и действующий исполняющий обязанности главы администрации Бийска Александр Студеникин.
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Итак, в списке кандидатов:
- Алексеев Владимир Иванович, 23.09.1979 года рождения, председатель Совета кооперативного участка "Рассвет".
- Ионенко Петр Владимирович, 17.10.1968 г.р., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города.
- Кочергин Николай Николаевич, 27.10.1957 г.р., временно неработающий.
- Пономарёв Дмитрий Васильевич, 12.12.1990 г.р., заместитель директора по связям с общественностью ООО "Быттехника".
- Пономарёв Сергей Владимирович, 12.03.1973, директор ООО "Каратэлектромонтаж".
- Саночкин Владимир Михайлович, 01.01.1963 г.р., пенсионер.
- Студеникин Александр Петрович, 09.12.1970 г.р., и.о. главы администрации города.
- Таран Андрей Александрович, 18.04.1976 г.р., заместитель директора ООО "Сити-Лифт-Центральное".
- Часовских Василий Андреевич, 01.01.1948 г.р., пенсионер.
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До 23 ноября конкурсная комиссия будет проверять достоверность предоставленных документов (стаж работы, отсутствие судимости, образование, опыт работы и другое). 24 ноября на заседании комиссия назовет имена прошедших отбор. Из них на сессии городской думы тайным голосованием депутаты выберут главу города.
Комментарии
А где Павка Корчагин???