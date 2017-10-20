Фото: vnovgorode.ru
Водитель автомобиля Pontiac Vibe сбил молодого мужчину и девушку недалеко от гипермаркета "Ашан" в Барнауле на улице Власихинской, сообщает "Алтайская правда".
По информации городской ГИБДД, авария произошла вечером 19 октября. В настоящий момент установлено, что водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Pontiac Vibe, допустил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадала девушка 1987 года рождения и молодой мужчина 1991 года рождения, они были госпитализированы.
Комментарии
женщина и молодой мужчина - так корректнее!
Она старше его на 4 года, почему она еще девушка, а он уже мужчина?
Она к 30 годам еще не стала женщиной, а он в 26 уже успел стать мужчиной?
Водитель летун? В Ашан спешил?
Сейчас темнеет все раньше.
Водители: снижайте скорость, бойтесь пешиков в темной одежде.
Пешеходы: трижды смотрите по сторонам, бойтесь невнимательных водителей.
Водитель может смотреть на выбоины на дорогах, на другие авто, на знаки, водителю сложнее. Пешеходам проще
Пешеход! Умирая на "зебре" Помни!! - Ты был ПРАВ!!!