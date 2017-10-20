Пятница, 20 Октябрь, 15:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Стали бы вы голосовать за Ксению Собчак на президентских выборах?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,57
€ 67,93
Brent
$ 51,5
10°
Обь
95см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Все дома и соцобъекты в Алтайском крае к теплу подключены – власти

, ИА "Амител"
Проблемы с теплоснабжением в регионе решены

Фото: Fortis-grad.ru

В настоящее время теплоснабжение всех объектов жилищного фонда и социальной сферы Алтайского края осуществляется в штатном режиме. Тепловой режим соответствует температурным графикам. Об этом сообщили ИА "Амител" в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края в ответ на запрос по поводу многочисленных жалоб жителей региона на отсутствие тепла в домах, школах и детских садах. Напомним, жалобы в редакцию поступали от жителей Романовского, Солонешенского, Немецкого и других районов. 

"Отопительный период начат во всех муниципальных образованиях края. В процессе запуска производилась регулировка и наладка систем теплоснабжения в соответствии с техническими регламентами. Во время настройки систем имели место нарушения теплового режима, которые связаны с проведением указанных работ", — говорится в сообщении, поступившем 19 октября 2017 года.

Немецкий национальный район

Согласно распоряжению районной администрации, в Немецком национальном районе отопительный сезон должен был начаться с 29 сентября 2017 года. Задержка с подачей тепла произошла, согласно ответу из министерства, в трех селах района: Кусак, Редкая Дубрава и Николаевка. Причиной этого власти называют ремонт котельного оборудования и строительство новых модульных котельных.

"В селе Кусак стоимость выполненных работ составила 2,1 млн рублей, в связи с проведением вышеуказанных работ тепло в 310 домов, школу, детский сад и дом культуры подано 04.10.2017. В с. Редкая Дубрава стоимость выполненных работ составила 5 млн рублей, в связи с проведением вышеуказанных работ тепло в школу, детский сад и объект культуры подано 12.10.2017", — говорится в ответе ведомства.

Напомним, 10 октября в редакцию ИА "Амител" обратились жители села Кусак, сообщив, что в домах холодно, а в школе в классах всего 9 градусов выше нуля. Из-за холода школу грозили даже закрыть.  

В селе Николаевка в рамках краевой адресной инвестиционной программы в 2017 году была построена модульная котельная стоимостью 5,6 млн рублей.

"В связи с проведением строительно-монтажных и пусконаладочных работ отопление в школу, детский сад и дом культуры в полном объеме подано 16.10.2017", — отмечают власти края.

Шипуновский район

Согласно распоряжению администрации Шипуновского района, отопительный сезон здесь начат с 25 сентября. Однако, как сообщали жители райцентра, это произошло не везде. В правительстве края поясняют, что в селе Шипуново нарушения теплового режима были вызваны капитальным ремонтом теплосетевого комплекса, в том числе котельных и тепловых сетей.

"С 04.10.2017 теплоснабжение от данных котельных осуществляется в штатном режиме", — утверждают в Минстройтрансе.

Мамонтовский район

Здесь, опять же согласно распоряжению администрации района, отопительный сезон начат с 25 сентября 2017 года.

Однако, согласно ответу из министерства, пять домов, детский сад и школа села Мамонтово получили тепло с 8 октября. Причина - капитальный ремонт котельной № 4 по ул. Садовой, 9б с переключением мощностей от котельной № 7 по ул. Партизанской, 162а в с. Мамонтово. Общая стоимость выполненных работ составила более 26 млн рублей.

Что касается села Шумановка, то, как пояснили власти, здесь теплоснабжение осуществляется от паровой котельной, "запуск которой является сложным технологическим процессом". В результате с 29 сентября в связи с отладкой системы теплоснабжения наблюдались нарушения теплового режима. Но с 4 октября 2017 года котельная работает в штатном режиме.

"Теплоснабжение 100 домов и 4 социально значимых объектов осуществляется в полном объеме", — говорится в официальном сообщении регионального министерства.

Романовский район

В селе Романово Романовского района отопительный сезон также начался не с 21 сентября, как было заявлено в распоряжении, а с 4 октября, как отмечают в министерстве.   

Причиной называют работы по реконструкции котельной № 5 и замена 0,4 км тепловых сетей в Романово. Стоимость выполненных работ составила 12,4 млн рублей.

Солонешенский район

Согласно официальному заявлению властей края, администрация этого района еще 15 сентября распорядилась начать отопительный сезон с 21 сентября.

"Учитывая износ основного оборудования котельной №3 и тепловых сетей в с. Солонешное, в рамках краевой адресной инвестиционной программы в 2017 году генеральной подрядной организацией ООО "Рост" завершен частичный ремонт оборудования котельной № 3. Стоимость выполненных работ составила 1,2 млн рублей. В связи с выполнением вышеуказанных работ теплоснабжение 9 домов, школы, детского сада и трех объектов культуры осуществляется с 02.10.2017", — говорится в ответе на запрос.

Напомним, что корреспонденту ИА "Амител" в солонешенской школе сообщили, что отопление здесь включили под вечер 3 октября. Напомним также, что в этот же день во время Медиалога губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что после публикации на портале Amic.ru  дал поручение разобраться с этим вопросом более детально.

Читайте также в сюжете: Отопительный сезон 2017-2018

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:31
Сначала склон, теперь асфальт: фото "треснувшей" террасы Нагорного парка 2
15:23
Мокрый снег с дождем: какая погода будет на выходных в Алтайском крае 0
15:12
Жителям Алтайского края пообещали развлекательные телеканалы в 2018 году 1
15:02
Все дома и соцобъекты в Алтайском крае к теплу подключены – власти 0
14:52
Дугин и Ряполов: на пост главы Барнаула заявились два первых кандидата 2
14:49
Бюст одного из любимых писателей губернатора Карлина установили в Москве 2
14:40
"Нива" слетела с трассы в Алтайском крае 1
14:34
Проект бюджета Барнаула на 2018 год прошел публичные слушания 0
14:22
Алтайские фермеры озабочены низкой закупочной ценой на урожай-2017 4
14:19
"Нива" протаранила ограждение трамвайной остановки в Барнауле 0
14:13
Появился эффективный способ борьбы с ожирением 3
14:09
Дождь, снег, ветер: штормовая погода накроет Алтайский край 0
13:48
Алкоголь помогает лучше выговаривать иностранные слова – ученые 9
13:33
Названа причина, по которой на Земле может наступить "ядерная зима" 5
13:22
Около 3 миллиардов направят на ремонт 5 тысяч дворов в Алтайском крае 3
13:13
Девять на одного: конкурс на главу Бийска вызвал аншлаг 1
13:04
Водитель Pontiac Vibe сбил мужчину и девушку у "Ашана" в Барнауле 7
12:48
Экс-чиновницу алтайского Минстроя обвиняют в мошенничестве с жильем сирот 5
12:36
Светомузыкальный фонтан за 8 млн рублей появится в центре Рубцовска 12
12:21
Подрядчики в Барнауле и Славгороде затянули сроки благоустройства дворов 2
12:14
Закон о бесплатных земельных участках могут продлить в Алтайском крае 3
12:01
Огромная трещина образовалась на террасе Нагорного парка в Барнауле 45
11:51
Сохраните, чтобы не потерять: кулинарные лайфхаки от барнаульских поваров 0
11:34
Депрессия становится главной причиной больничных в России 1
11:23
Реалии дикой природы: в Лондоне выбрали лучшие снимки мира животных 0
11:13
Все возможно: Путин счел вероятной победу женщины на выборах президента 11
11:02
ГИБДД больше не выдает справки о ДТП. Как получить компенсацию от страховой 12
10:49
Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак 6
10:33
Число потенциальных банкротов в Алтайском крае значительно выросло 4
10:17
Штрафы за неплатежи по "Платону" хотят повысить в четыре раза 8
10:06
Барнаулец вскрыл мультикассу и похитил 11 тысяч рублей 1
09:56
Мамы новорожденных в России будут получать подарочные наборы 10
09:29
Корова разгуливала по ночному ВРЗ в Барнауле 12
09:19
Водитель скрылся с места ДТП в Барнауле после возгорания своего автомобиля 0
09:08
Загоревшуюся баню в Барнауле тушили семь человек 1
09:00
"Галактика" и "Йети": кто лидирует в премии "Народный знак качества" 6
08:52
Уникальное шоу под дождем покажут в Барнауле артисты из Санкт-Петербурга 2
08:33
Директор стоматологической клиники рассказал о медицине в Алтайском крае 20
08:21
Rolls-Royce выпустит самый шикарный электромобиль в мире 1
08:04
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 21 и 22 октября 0
07:50
Когда пора менять электросчетчик? Инфографика 0
07:34
Монохромная жизнь: лауреаты международного конкурса черно-белой фотографии 0
07:22
ЦИК не планирует снимать с поста главу алтайского избиркома Акимову 9
07:03
Коттедж в тихом лесном массиве продают в Барнауле за 18 млн рублей 4
06:44
Дом лесенкой: зачем застройщики возводят здания с переменной этажностью 3
06:23
Привет, бюджет: сколько денег нужно Алтайскому краю на жизнь в 2018 году 3
06:01
Мокрый снег со шквалистым ветром ожидают в Алтайском крае 20 октября 0
05:38
Инспекторам ГИБДД предлагают запретить выезжать на мелкие аварии 12
04:51
Путин объяснил ротацию в губернаторском корпусе: "Не всегда недоволен" 5
03:14
Путин назвал доверие главной ошибкой во внешней политике за последние годы 2
02:38
Жители Земли смогут увидеть звездопад в ночь на 21 октября 0
01:54
Путин рассказал о задачах, которые стоят перед следующим президентом России 21
00:57
Путин анекдотом ответил на вопрос об участии в президентских выборах 25

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.