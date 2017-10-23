28 сентября в Барнауле мультиформатная розничная компания X5 Retail Group открыла свой самый большой по Алтайскому краю флагманский магазин "Пятерочка" в ТЦ "7 Континент" по адресу проспект Ленина, 3 общей площадью около 700 квадратных метров, расположенный на первом этаже здания.
По этому случаю прошло праздничное открытие с призами и подарками для всех гостей.
В магазине действуют программы лояльности для покупателей. Так, "Выручай – карта" дает возможность накапливать бонусы за покупки и рассчитываться ими. По программе "Семейная среда" при покупках с детьми в среду предоставляется скидка 10%. Кроме того, предусмотрены скидки в будние дни для пенсионеров.
Алтайский край стал 61-м регионом присутствия X5 Retail Group.
Решение открыть магазин федеральной сети розничной компании X5 Retail Group именно в "7 Континенте" было продиктовано удачным месторасположением ТЦ в центральной части города, месте самой большой концентрации административных и офисных помещений, в непосредственной близости к транспортным развязкам (потоки А) и динамично застраивающемуся жилому массиву, а также выгодными условиями аренды.