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Аналог так называемой "ядерной зимы" на Земле может наступить в случае столкновения нашей планеты с огромным астероидом, сообщает planet-today.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.
Так, ученые пришли к выводу, что в случае столкновения Земли с большим космическим телом атмосфера планеты наполнится дымом и сажей. В итоге солнечный свет будет значительно хуже поступать на Землю.
В результате, согласно теории ученых, озоновый слой Земли будет разрушен, а атмосфера наполнится ядовитыми веществами. Таким образом, последствия столкновения с астероидом будут схожи с "ядерной зимой".
В качестве некоего подтверждения этой гипотезы специалисты отмечают, что в свое время на Землю уже падал метеорит, что привело к вымиранию динозавров.
Комментарии
А я еще знаю почему
Великое открытие.
Потому что сотрудничество ядерных держав в области ядерной безопасности похирено