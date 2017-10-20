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Новости

Названа причина, по которой на Земле может наступить "ядерная зима"

, ИА "Амител"
Ученые полагают, что в случае столкновения планеты с астероидом атмосфера наполнится дымом и сажей

Фото: pixcooler.com

Аналог так называемой "ядерной зимы" на Земле может наступить в случае столкновения нашей планеты с огромным астероидом, сообщает planet-today.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.

Так, ученые пришли к выводу, что в случае столкновения Земли с большим космическим телом атмосфера планеты наполнится дымом и сажей. В итоге солнечный свет будет значительно хуже поступать на Землю.

В результате, согласно теории ученых, озоновый слой Земли будет разрушен, а атмосфера наполнится ядовитыми веществами. Таким образом, последствия столкновения с астероидом будут схожи с "ядерной зимой".

В качестве некоего подтверждения этой гипотезы специалисты отмечают, что в свое время на Землю уже падал метеорит, что привело к вымиранию динозавров.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.10.2017 13:41
гость

А я еще знаю почему

0  0
20.10.2017 13:41
Джазатор

Великое открытие.

0  0
20.10.2017 13:42
гость

Потому что сотрудничество ядерных держав в области ядерной безопасности похирено

0  0
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