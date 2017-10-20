Бюст алтайского писателя Георгия Гребенщикова появился в Московском музее "Дом Бурганова". Это торжественное мероприятие состоялось в рамках Дней культуры Алтайского края в Москве, сообщает телеканал "Катунь 24".
По случаю установки бюста перед москвичами выступил губернатор Александр Карлин, который отметил, что имя Георгия Гребенщикова незаслуженно находилось в забвении долгие годы. Однако сегодня он становится все более известен широкой читательской аудитории.
Создателем бюста алтайского писателя стал художник Александр Бурганов, который за основу своей работы взял фотопортрет Гребенщикова 1937 года в момент произнесения им лекции о Пушкине в Чикаго. По словам историка, исследователя творчества Гребенщикова Владимира Росова, неслучайно губернатор Алтайского края совсем недавно назвал писателя "Пушкиным XX столетия".
Отметим, что Георгий Гребенщиков является одним из любимейших писателей главы региона. Он упоминал его произведения в списке 10 любимейших книг, которые он прочитал в своей жизни. В 2013 году на краевые средства было выпущено первое собрание сочинений.
Георгий Гребенщиков (1883-1964) — русский сибирский писатель, публицист, лектор. Его основные труды — многотомная эпопея "Чураевы" (1922-1952), роман "Былина о Микуле Буяновиче" (1924), философская публицистика "Гонец" (1928), эпическая сказка "Златоглав" (1939), автобиографическая повесть "Егоркина жизнь" (1966).
Комментарии
Впервые о таком слышу...
Карлина зачем-то еще приплели.....