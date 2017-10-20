Небольшие порции алкоголя помогают человеку более свободно и правильно говорить на иностранном языке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статью Journal of Psychopharmacology.
"Мы показали, что прием алкоголя может помочь людям, только что выучившим иностранный язык, точнее и быстрее проговаривать иностранные слова. Это, в свою очередь, подтверждает расхожее представление о том, что небольшие дозы алкоголя помогают двуязычным людям говорить на втором языке", — заявила Инге Керсберген из университета Ливерпуля в Великобритании.
Психологи провели эксперимент с 50 немцами, недавно выучившими голландский язык. Части участников перед началом эксперимента дали обычный сок, а части сок с алкоголем. А затем они стали общаться на свободную тему с носителями голландского языка.
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Оказалось, что выпившие участники говорили на самом деле лучше, чем трезвые.
Психологи подчеркивают, что не призывают людей пить для общения на иностранном языке.
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