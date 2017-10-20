Глава КФХ "Наука" из Егорьевского района Алтайского края Валерий Абронов посетовал ИА "Амител" на крайне низкие закупочные цены на урожай 2017 года. По его словам, показатели упали в несколько раз, поставив фермеров на грань выживания.
Валерий Абронов отметил, что в настоящее время крестьяне не сдают зерно государству, так как предлагаемые за него цены в несколько раз меньше, чем годом ранее.
"Если сдать сейчас, то все это пойдет в убыток. Тут, как говорится, пан или пропал. Это неправда, что все культуры у нас очень рентабельные. Взять, например, пшеницу, подсолнечник, чечевицу или ту же гречиху — цены на все упали по сравнению с тем годом очень сильно", — рассказал глава КФХ.
По словам Абронова, зерно в настоящее время стоит 6 тысяч рублей за тонну, гречиха — 8 тысяч рублей. "Будет залет полнейший в сельском хозяйстве с такими ценами", — подчеркнул Валерий Абронов. К слову, в 2016 году закупочная цена на гречку равнялась 20 тысячам рублей за тонну.
Ранее на помощь алтайским фермерам приходили "высокодоходные" рапс и чечевица, однако и на эти культуры ценник упал текущей осенью в 1,5 раза. По оценке собеседника ИА "Амител" , это объясняется искусственным сдерживанием цен. Абронов предложил ввести гарантированную цену на сельхозкультуры, которые были бы привязаны к ГОСТу в зависимости от класса.
"У нас просто денег на транспорт не хватит, чтобы ту же гречку по 8 рублей возить, так как перевозки тоже подорожали", — добавил Валерий Абронов. При этом глава КФХ подчеркнул, что плановые показатели по качеству и количеству продукции его хозяйство выполнило.
Напомним, в начале октября губернатор Алтайского края Александр Карлин направил письмо с просьбой о проведении закупочных интервенций в правительство и Минсельхоз РФ. Они должны способствовать стабилизации рынка зерна.
В Алтайском крае в 2017 году ожидают урожай зерновых на уровне 5,1 миллиона тонн.
Комментарии
А до 1917 года зерно ссыпали в Волгу, дабы не продавать задешево.
После 50 руб. за кг. гречихи за наличку ротовая полость растянулась. А к нормальному размеру возвращается тяжело. а цены на сегодня-объективные.
когда были высокие цены? когда урожай маленький, а если зерна в избытке, то кто будет платить втридорога? ищите сбыт, отправляйте за рубежи нашей прекрасной родины....
Тут как с нефтью, по-ходу...
Сначала опасались, что не будет, потом что будет, но мало и потому дорого. Теперь опасаются , что много и дёшево...
Жизнь-ОПАСЕНИЯ !!!