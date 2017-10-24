Выставка продуктов питания и напитков пройдет в Новосибирске

Посетители смогут выбрать продукты питания и напитки из широкого ассортимента, который представят более 90 производителей и поставщиков, заинтересованных в Сибирском рынке.
Свою продукцию продемонстрируют: "КФ Алтай", "Алтайская Буренка"", "Инстанта Рус"", "Нат Виноград", "Омский бекон", "ПиР Продукт", "Пряный Дом", "РАХАТ", "СЕЛЛ-Сервис", "Триэр-Сибирь", "Фаворит" ("Юником"), "Гурьевский пищекомбинат", "БН-А", "Аша Групп", ТД "КВС", "ПивоFactory", "Абаканская фабрика кухни", "Сибирская Водочная Компания", "Золотые луга", "ТД Грузии", "Экомилк", "Вижер", "Славянский Альянс", "Рассвет Сибири", "Кахети", "Усть-Каменогорский маслозавод", "Компания "ГРЕНКОВЪ", ТД "Тунис", "Стандартъ", "Белевская пастила" и другие.
Традиционно будет представлен коллективный стенд производителей продуктов питания Новосибирской области.
Также свою продукцию на коллективном стенде продемонстрируют предприятия Кыргызстана.
Ежегодный День поставщика проведет на выставке Министерство промышленности и торговли Новосибирской области. В рамках него состоятся переговоры между производителями продуктов питания и напитков и представителями крупных торговых сетей Новосибирска и области.
Среди участников:
- X5 Retail Group,
- "Лента",
- "Продсиб",
- "Быстроном",
- Новосибирский облпотребсоюз,
- "О’КЕЙ",
- "Холидей",
- "Магнит,
- "Сибирский гигант",
- "Новые торговые системы" и другие.
Также состоится дегустационный конкурс, в ходе которого профессиональные эксперты оценят качество продукции компаний-производителей.
Получите бесплатный электронный билет для посещения выставки.
Организатор — "ITE Сибирь"
место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.interfood-siberia.ru
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