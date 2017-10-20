Штормовая погода накроет Алтайский край 25 и 26 октября, сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
"В середине недели с прохождением холодных фронтов южного циклона в регионе будут неблагоприятные погодные условия, которые имеют все шансы перейти в штормовую погоду. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, сильный порывистый ветер", — сообщила синоптик.
В результате установится снежный покров, на дорогах будут гололедные явления. Температура воздуха ночью понизится до -1...-8 градусов, днем -2...+3.
Такая холодная погода сохранится до конца новой рабочей недели. Правда, ветер чуть стихнет и уже будет без осадков.
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