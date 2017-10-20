Фото: anneofcarversville.com
Препарат, который снижает аппетит и нормализует обмен веществ, представили американские специалисты, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на New Scientist.
В основе препарата — белок GDF15, регулирующий массу тела у млекопитающих. О его эффекте специалисты знают не первый год, но лишь сейчас получилось создать медикаментозное средство, в котором протеин не теряет эффективности при попадании в кровь.
Ученые проводили эксперимент на страдающих ожирением обезьянах. Опытным путем было установлено, что белковая вакцина снижает аппетит, уменьшает отложение жира, а также ускоряет его сжигание.
Эмпирическим путем было установлено, что подопытные стали употреблять пищу на 40% меньше. Масса тела у них уменьшилась на 10%.
Кроме того, заявляется, что препарат снижает риск заболевания диабетом.
В скором времени планируется начать клинические испытания препарата. Эксперты намерены установить, есть ли побочные эффекты. У животных не наблюдалось отклонений в самочувствии, но тесты на человеке могут иметь другие результаты.
Комментарии
жрать меньше нужно! вот и весь секрет!
Меньше есть и больше двигаться. -Несколько дней пешком или на велосипеде.
А какая скотина довела обезьян до ожирения? А?