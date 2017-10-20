Публичные слушания по бюджету прошли в пятницу, 20 октября. Участники мероприятия одобрили главный финансовый документ города. По данным пресс-службы БГД, участие в слушаниях приняли 114 жителей города.
Напомним, основные параметры главного финансового документа города (пока без учёта межбюджетных трансфертов):
- Доходы — 9 млрд 282 млн рублей
- Расходы — 9 млрд 658,2 млн
- Дефицит — 376,2 млн
"Ключевой приоритет расходной части бюджета – это обеспечение социальных обязательств. В 2018 году на эти цели предусмотрено 63% всего бюджета. Наибольшие средства будут сосредоточены в сфере образования. Также в следующем году планируется обеспечить рост заработной платы работников бюджетной сферы. Бюджет города всегда справлялся с экономическими вызовами. Приоритетные статьи расходов исполняются в первую очередь", — прокомментировала председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Барнаула Надежда Тиньгаева.
По словам председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павла Есипенко, сложный период в экономике города заканчивается.
Но для повышения темпов роста "необходимо увеличить объемы финансирования приоритетных мероприятий муниципальных программ и проектов инфраструктурного характера". В бюджете прописана реализация 19 муниципальных программ.
В первом чтении он будет принят в следующую пятницу, 26 октября, на сессии БГД. Во втором и окончательном — в конце ноября.
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