Первые два кандидата принесли документы на конкурс на главу Барнаула за два с половиной дня до окончания приема заявок. Это действующий глава администрации Барнаула Сергей Дугин (на фото) и депутат Барнаульской гордумы, единоросс Юрий Ряполов. Подробности порталу Amic.ru рассказала член конкурсной комиссии, депутат БГД Марина Ермоленко.
Оба кандидата принесли документы в пятницу, 20 октября. Последний день приема документов — воскресенье, 22 октября.
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Сергей Дугин — ожидаемый кандидат, которому эксперты пророчат однозначную победу. Дугин уже проходит этот конкурс и успешно. В конце 2015 года он получил пост главы администрации (сити-менеджер) Барнаула. Теперь в Барнауле проходит такой же конкурс, только должность называется глава города.
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Сергею Дугину 61 год. До назначения на пост главы администрации он руководил Главным управлением Алтайского края по труду и социальной защите.
Юрию Ряполову 56 лет. Официальное место работы — Барнаульская городская дума. Он является депутатом от партии "Единая Россия" и занимает пост зампреда комитета по бюджету, налогам и финансам (на освобожденной основе, то есть за заработную плату). Ряполов также участвовал в конкурсе в 2015 году, но в самом конце снял свою кандидатуру.
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Имя нового главы станет известно в конце декабря.
Комментарии
И сейчас снимет....
Работа у него такая