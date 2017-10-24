Множество людей планируют ремонт, в том числе и поклейку обоев, в теплое время года. Однако с развитием новых технологий эта традиция становится пережитком прошлого. Поэтому сейчас, если душа требует перемен, приближающаяся зима ремонту не помеха.
Мы решили узнать у специалиста тонкости ремонта в холодное время года.
"Вопреки расхожему мнению, поклейка обоев не зависит от сезона и погоды. Если вы решились на перемены в минусовые температуры – можете смело приступать. Для достижения наилучшего результата нужно лишь придерживаться ряда простых правил", — говорит эксперт по продажам супермаркета строительных товаров "Формула М2" Владимир Ляпунов.
Главный совет специалиста – стараться не допускать сквозняков и резких перепадов температур, так как в подобном случае обои могут отклеиться. Нужно проследить, чтобы на время ремонта отопление работало без сбоев – оно уберет лишнюю влагу и не позволит холоду испортить окончательный результат. Впрочем, перетапливать также не стоит – лучше выбрать "золотую середину" (15-25 градусов).
Самые непривередливые обои – флизелиновые, поэтому предпочтение стоит отдать им. Клей лучше выбрать тот, который рекомендуется производителем: клеящий состав является не менее важным, ведь на нем буквально держится все.
Далее нужно тщательно загрунтовать стену. Кстати, для этого пригодится тот же клеевой состав, что и для обоев. Чтобы оценить готовность на этом этапе работы, достаточно дождаться появления тонкой пленки клея. Если у батарей обои начнут немного отходить, можно подклеить их ПВА.
Важное замечание: после окончания работы комнату лучше оставить закрытой на пару дней во избежание сквозняков.
Как видно, процесс поклейки обоев зимой довольно простой: при соблюдении элементарных правил легко получить желаемое – идеально наклеенные обои. А "Формула М2" поможет подобрать подходящую продукцию отличного качества и по привлекательным ценам.
Для перемен нет плохой погоды, тем более что в ноябре покупателей "Формулы М2" ждут заманчивые акции на обои и все-все для ремонта.
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