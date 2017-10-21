В Алтайском крае 21 октября впервые пройдет региональный День шахмат. Как сообщает региональная федерация, масштабное спортивное мероприятие, которое должны подхватить все муниципалитеты, проводится по поручению губернатора Алтайского края Александра Карлина.
В краевом шахматном клубе в этот день состоятся сразу три важных события. В 11 часов ветераны шахмат примут участие в командном рапид-турнир в рамках месячника пожилого человека. В 17 часов в клубе пройдёт конференция шахматистов региона, на которой на двухлетний период будет избираться президент краевой федерации шахмат и члены президиума. А сразу после её окончания начнётся блиц-турнир в рамках очередного отборочного этапа Кубка АКШК.
Согласно положению о проведении регионального Дня шахмат в Алтайском крае, все муниципалитеты обязаны провести как минимум одно мероприятие. Это может быть турнир для любителей, соревнование школьников, лекции или сеансы одновременной игры практикующих шахматистов. Главная цель массовых мероприятий – пропаганда шахмат в Алтайском крае. При этом муниципалитеты, принявшие участие в реализации программы "Шахматы в школе", обязаны провести как минимум одно мероприятие.
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