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Сначала склон, теперь асфальт: фото "треснувшей" террасы Нагорного парка

, ИА "Амител"
Ранее трещину пытались заделать

фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Трещину, которая образовалась в Нагорном парке Барнаула, ранее пытались заделать, но асфальт продолжил разрушаться. В итоге на террасе сейчас можно наблюдать повреждение, простирающееся на десятки метров.

Это не первое ЧП на туристическом объекте. Так, летом текущего года на террасированном склоне происходил обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой. Отметим, что сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась.

Фотокорреспондент Amic.ru побывал на лестнице в Нагорном парке и предлагает посмотреть, что за трещина образовалась на одном из самых любимых мест отдыха в Барнауле.

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Комментарии

20.10.2017 15:36
Даша Сибирячк

что за паника? ну, треснуло немножечко. Сейчас поправят и опять все гулять там будут.

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20.10.2017 15:38
- гость -

гудроном что ли пытались заделать? неучи, сколько можно на одни и те же грабли наступать? подорожником надо, подорожником!

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