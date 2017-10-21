Подготовка к новому, уже шестому сезону шоу "Холостяк" на ТНТ идет уже полным ходом. Завершаются последние кастинги, начинаются съемки. Продюсеры не обошли стороной и столицу Сибири, в Новосибирске также прошел кастинг в новый сезон самого романтичного шоу страны. 135 сибирских красавиц, в числе которых были жительницы Барнаула, пытались покорить креативного продюсера ТНТ Армена Оганяна, который кстати, до этого года был только в качестве зрителя шоу. Мы решили узнать, что для этого нужно, кто будет следующим холостяком и когда уже выйдет шоу "Холостячка".

Корреспондент: скажите, что будет нового в этом сезоне?

Армен Оганян: Холостяк и участницы, а также новые страны, в которые полетят девчонки вместе с героем. Новые свидания, да и весь телевизионный антураж проекта: графическое оформление и музыкальная составляющая.

Корреспондент: Совсем недавно в Новосибирске прошел кастинг среди участниц на шоу. Участие в нем принимали, кажется, девушки со всей Сибири. Можете охарактеризовать, чем наши девушки отличаются от жительниц других регионов?

А.О.: Их выдает прямолинейность, они настоящие, интересные. И я не только о кастинге в Новосибирске, это участницы и в Санкт-Петербурге, Москве, которые переехали в Нью-Йорк или Лос-Анджелес, но родом из Сибири — это все равно в них живет.

Фото ТНТ

Корр.: А вообще какие критерии предъявляются конкурсанткам?

А.О.: Главный критерий – участница действительно должна хотеть построить свои отношения и найти любовь, потому что финал этого проекта – кольцо и реальное предложение создать семью. Возрастные ограничения – это не критерий, но есть ощущения, что девушка в 16 лет не готова к замужеству, хотя бывают исключения. И, естественно, участница должна быть свободна.

Корр.: А требования к внешности?

А.О.: Нет, внешность – это такой критерий, который тяжело описать. Можно измерить талию, грудь и бедра, но нельзя измерить внешнюю красоту. Нет такого: нужны девочки от 170 см, светлые волосы и худая попа. Это не модельное агентство, где нужны конкретные параметры, чтобы платье "сидело", а шоу, в котором создают отношения и семью.

Корр.: Какие вопросы вы задаете участницам во время кастинга?

А.О.: Я забираю анкеты из рук девушек, и завязывается разговор. Чаще всего видно, когда с человеком есть о чем поговорить, когда нет, как и в жизни. Есть девчонки, которые приходят с открытой грудью, не нараспашку, но мощно, но никому еще это не помогло.

Корр.: Вы сразу говорите девушкам результат кастинга?

А.О.: Да, девчонки слышат либо сразу "нет" или что с ними свяжутся. Мы не говорим всем "вам позвонят".

Фото ТНТ

Корр.: Имеются ли ограничения у участниц, когда они уже попали на проект?

А.О.: Участники не пользуются телефоном, и инстаграм проверить не получится, да им это и не нужно, у них такая возможность кайфовать, построить свою судьбу и побороться за главного героя.

Корр.: А сам герой проекта, холостяк принимает участие в выборе девушек?

А.О.: Нет, холостяк видит 25 участниц впервые ровно со зрителями.

Корр.: Точно также и участницы впервые видят холостяка?

А.О.: Абсолютно! Я не знаю, какие могут быть сомнения, невозможно наиграть такую реакцию. Они действительно все видят друг друга впервые. Девушки удивляются, а холостяк просто знакомится с этим спектром красавиц, у него выбор большой – сразу 25 претенденток.

Корр.: Есть ли такое, что кандидаток вы выбираете под запросы холостяка?

А.О.: Мы не Google– четкий запрос к нам не забьешь. Обсуждаются возможные предпочтения, но это настолько все относительно. Если выдавать 25 людей по запросу, то будут все одинаковые, это невозможно и неинтересно.

Корр.: Можете ли вы рассекретить нам предпочтения и пожелания холостяка шестого сезона?

А.О.: Нет, к сожалению, потому что я не знаю, кто им будет, окончательной информации еще нет.

Корр.: Но какие-то варианты уже есть?

А.О.: Да, переговоры еще ведутся, но это точно медийная личность. Девчонки накидывают очень много своих вариантов: Руслан Белый, Егор Крид, Тимати, проскакивал Мигель, а многие ждут, что это будет совсем неизвестный претендент.

Фото ТНТ

Корр.: А где мы узнаем кто именно стал "холостяком"? В соцсетях?

А.О.: Я бы на месте зрителей не читал информацию в неофициальных социальных сетях, потому что там много вбросов. Как только информация появится на официальном сайте телеканала ТНТ или в Инстаграме, значит, все определились.

Корр.: И все-таки скажите, оказывается ли при окончательном выборе на холостяка какое-то давление со стороны, или он ориентируется только на свои чувства?

А.О.: Влияние на жениха большего, чем девушки, в проекте никто не оказывает, когда на тебя идет атака с нескольких сторон, не до социальных сетей или чужого мнения. Кроме выпусков, когда герой приводит участниц знакомиться со своей семьей.

Корр.: Не планируете сделать шоу "Холостячка"?

А.О.: Мне кажется, это интересный эксперимент, развернуть ситуацию ровно на 180 градусов, и посмотреть что будет. Но как говорят участницы на кастингах: "А мужиков-то нормальных нет, тут еле одного нашли, и то на него столько девчонок".

ИА "Амител" благодарит ТНТ за предоставленные материалы