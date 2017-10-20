Алтайский телеканал "Катунь 24" вошел в шорт-лист номинации "Телевизионный дизайн" премии Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион", говорится на сайте канала.
В XVI Всероссийском телевизионном конкурсе "ТЭФИ-Регион" рассматривают рекордное количество работ – 573. Участвуют 165 телекомпаний из 84 населенных пунктов. Конкурс проводится по 20 номинациям, которые делятся на два тематических направления: "Информационное телевещание" и "Просветительское и развлекательное телевещание".
Церемония награждения состоится 20 октября 2017 года в Калининградском областном драматическом театре.
Дизайн оформления телеканала Катунь 24 смотрите на видео.
Комментарии
Жалко они проповеди прекратили , а так точно ТЭФФИ в кармане был
Ещё б не номинировали! Так лизать власти в крае больше никто не умеет)