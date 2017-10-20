Фото: нашбийск.рф
Экс-начальник отдела транспорта и связи администрации Бийска Дмитрий Брызгалов будет находиться под стражей в Барнауле.
Как сообщил порталу Amic.ru информированный источник, его перевели из бийского изолятора временного содержания (ИВС) в барнаульское СИЗО.
Ранее суд продлил в отношении него меру пресечения на два месяца. Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что бийскому чиновнику инкриминируют мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.
О возбуждении уголовного дела в отношении него стало известно в августе.
Согласно версии следствия, в конце 2015 года Брызгалов поручил подчиненным изготовить фиктивные документы по перевозке граждан, имеющих право на льготный проезд.
На основании этих бумаг на счет подконтрольного чиновнику лица поступило более 700 тысяч рублей бийского муниципального предприятия "ГТД Центр", указывали в СКР. Более 600 тысяч рублей впоследствии было передано самому чиновнику.
Комментарии
этого точно посадят,не в тренде с теми кто миллиардами ворует