фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Участники автопробега, организованного в рамках проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции", повторили путь сподвижников Витуса Беринга. В маршрут вошла и Западная Сибирь, по которой проехали член Русского географического общества Ильдар Маматов и его единомышленники. 20 октября участники сибирской части исследовательского автопробега посетили Барнаул, который стал финальной точкой. Ранее они побывали в Новосибирске, Томске, Кемерово, Новокузнецке и Бийске.
Великая Северная экспедиция, которая длилась с 1733 по 1743 год, охватила своими исследованиями северное побережье Евразии, всю Сибирь, Камчатку, моря и земли Тихого океана, берега Японии, открыла северо-западные берега Америки. Благодаря ей впервые была создана полная и подробная карта Российской империи. Теперь данный маршрут получил статус туристического и был признан самым протяженным в мире, так как объединяет 27 субъектов Российской Федерации.
Участники автопробега и Ильдар Маматов, российский издатель, бизнес-консультант и эксперт в области брендинга городов, обсудили с представителями туристических центров региона возможность создания специального маршрута, который по следам Витуса Беринга пройдет именно по Западной Сибири.
"В Барнауле мы планируем начать активное взаимодействие с людьми, заинтересованными в развитии туристического маршрута по следам Камчатских экспедиций Беринга — Чирикова, сотрудничества по проекту, связанному с развитием внутреннего туризма", — объяснил Маматов.
Данную идею планируют реализовать к 2019 году. За это время представители туристической отрасли проработают механизмы сотрудничества, сопровождения путешественников и прочее необходимое для комфорта людей, желающих пройти путем знаменитых исследователей.
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