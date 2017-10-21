Массовые жалобы на работу отделений "Почты России" стали получать в штабе барнаульского отделения ЛДПР. Люди продолжают негодовать по поводу длинных очередей из-за сокращенного графика работы. "Почта России" пытается решить проблему поиском новых сотрудников.
"В течение месяца активисты партии собирали талоны электронных очередей и квитанции. Время ожидания в очереди иногда достигает часа и даже больше! Для сотрудников организаций это может обернуться и финансовыми потерями", — сообщил лидер алтайских либерал-демократов и депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин. Он добавил, что партия получила по этому поводу много обращений от жителей.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, в 2017 году некоторые отделения перешли на сокращенный рабочий день (19 из 55 отделений) из-за кадрового голода. Барнаульцам приходилось стоять в очередях не то, что несколько часов, но даже и приходить в другой день, так и не дождавшись своей очереди.
В самой "Почте России" порталу Amic.ru прокомментировали так:
"Сейчас некоторые отделения уже вернулись к привычному режиму работы – это ОПС 67 и ОПС 22. Часть отделений почтовой связи Барнаула работает временно по измененному режиму в связи с открытыми в них вакансиями. Но по мере укомплектования штата работа всех отделений будет восстановлена в обычном режиме".
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что изменение режима работы не повлияло на обслуживание клиентов — в данных отделениях связи предоставляется полный спектр услуг.
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"Проблема в том, что "Почта России" — монополист в области почтовых отправлений. Только ее документами можно юридически подтвердить факт отправки корреспонденции", — заявил Дмитрий Ворсин.
Депутат направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой проверить отделения барнаульской "Почты" на предмет соблюдения законов "О почтовой связи" и "О защите прав потребителей".
Комментарии
Пока почта не начнет платить достойную зарплату сотрудникам, то туда никто не пойдет. А имеющиеся не будут стараться работать за копейки. Как платят - так и работают.
Ага, не повлияло на работу! Одновремено более чем 2 письма можно отправить только с главпочтамта. А с карты оплатить только на одной кассе.
Хватит выдавать на почте пенсии и брать квартплату, для этого есть банки. Сразу очередей не будет
я так понимаю, электронная очередь не допускает обслуживания не по порядку. поэтому если кто-то получает посылку, например, но заранее не заполнил извещение, то пока он это не сделает, все остальные будут его ждать. я 40 минут получал посылку, хотя раньше в это время тратил не больше 15 минут. ну и почему-то из 2-х операторов один обслуживал женщину, которая отправляла обычную посылку, не меньше 30 минут, и на выдачу работало только одно окно. недоработки.... хотя я в общем доволен работой нашего почтового отделения, и персонал там вежливый
странно, что никто еще не догадался продавать талоны электронной очереди
Ничего удивительного. Почта России - это национальный позор. Пора бы уже привыкнуть.
А куда статья про бывший БЛВЗ вдруг делась? Затронуты интересы высоких людей?
по мере укомплектования штата работа всех отделений будет восстановлена в обычном режиме
Интересно когда же это будет? В 2248 году?